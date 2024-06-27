МЧС завершило работы на месте крушения поезда в Коми МЧС: спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/ РИА Новости

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. В результате происшествия на перегоне Инта — Угольный пострадали около 40 пассажиров и погибли трое – двое мужчин и 16-летняя девушка, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале 27 июня.

МЧС России: поисково-спасательные работы в Республике Коми завершены, – сказано в сообщении ведомства.

На месте работали специалисты Интинского пожарного-спасательного гарнизона МЧС России, Печорский пожарно-спасательный гарнизон, в том числе психологи МЧС России и другие подразделения.

Ранее стало известно, что родители погибшей при опрокидывании вагона 16-летней девушки выкупили для нее целое купе, чтобы она доехала в безопасности до отца в Пензу. После того как опрокинулся вагон, девушка выпала в окно, где ее зажало. Предварительно, она скончалась сразу после случившегося от полученных травм. Всего с рельс сошло девять вагонов пассажирского поезда. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Известно, что пассажиры поезда 12 часов провели в неотапливаемых вагонах. Им приходилось разводить костры, чтобы согреться. Кроме того, люди связывали простыни, чтобы выбраться из состава. Около пяти утра часть пассажиры своим ходом выдвинулись в сторону станции Угольный.