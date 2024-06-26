Стало известно, есть ли погибшие при сходе с рельсов поезда в Коми СК сообщил, что погибших при сходе с рельсов поезда в Коми нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погибших во время схода с рельсов вагонов пассажирского поезда «Воркута — Новороссийск» в Коми, по предварительным данным, нет, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета на транспорте. В ведомстве отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Вечером 26 июня 2024 года поступило сообщение о том, что на перегоне Инта-Угольный в Республике Коми сошло 9 вагонов пассажирского поезда назначением Воркута-Новороссийск. Предварительно установлено, что погибших нет, информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ). На место происшествия выехали руководители отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что 12 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда «Воркута — Новороссийск» в Коми. По данным канала, у четверых зафиксированы легкие ушибы, а характер травм еще восьми человек уточняется.

Девять вагонов опрокинулись и лежат на земле недалеко от станции Инта. В РЖД подтвердили информацию о происшествии. К месту направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Также в Сети появились кадры сошедшего с рельс поезда.