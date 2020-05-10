Жалобы медиков из КБР на неполные выплаты проверит региональный Минздрав

https://static.news.ru/photo/3f40cebc-92b2-11ea-9b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии проведёт проверку после жалоб медработников региона на невыплату им в полном объёме причитающихся надбавок за работу с коронавирусными больными.

Минздрав КБР сообщил об этом на своей официальной странице в Instagram. Ранее в соцсетях распространились обращения представителей младшего медперсонала, которые, среди прочего, рассказывали, что вместо положенных 25 тысяч рублей федеральных выплат они получили только 17 тысяч.

Региональный Минздрав уточняет, что проверку по обращениям проведут 12 мая в одном из госпиталей, откуда поступали жалобы.

Как ранее писал NEWS.ru, Кабардино-Балкария вошла в число регионов, в которых Генпрокуратура РФ проведёт проверку качества оказания помощи местному бизнесу.