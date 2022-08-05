Завод в Новосибирской области уличили в изготовлении консервов из просрочки

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Завод в Новосибирской области уличили в изготовлении фальшивых консервов из сайры. Продукт был приготовлен из просроченной рыбы неизвестного происхождения. Теперь специалистам необходимо утилизировать 1500 тонн опасного продукта, сообщают «Сиб.фм» со ссылкой на Россельхознадзор.

В течение прошлого года консервы с завода поставлялись в магазины Кемеровской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей, а также в детские образовательные учреждения и воинские части по госконтрактам.

На поставках испорченной продукции фабрика заработала более 320 млн рублей. Специалисты обязаны утилизировать все фальсифицированные консервы. Более того, потребителям, которые покупали просроченные консервы, могут вернуть деньги.

Эксперт по производству продуктов питания Илья Березнюк предложил для решения проблем с поддельными консервами создать систему цифровой маркировки и объединить её с уже существующей системой слежения «Меркурий», введённой для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный контроль на территории России. Он подчеркнул, что «Меркурий» отслеживает движение продукта до фабрики, а на самом заводе в консервы могут подмешивать другое, менее качественное сырье или вообще заменять аналогами.