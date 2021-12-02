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Цифровое отслеживание обелит сайру: эксперт о борьбе с подделкой консервов

16:39, 02 декабря 2021
Цифровое отслеживание обелит сайру: эксперт о борьбе с подделкой консервов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Часть пищевых продуктов в России и даже целые отраслевые направления нужно обелять, заявил управляющий партнёр Agro and Food communications, эксперт по производству продуктов питания Илья Березнюк в беседе с NEWS.ru. Ранее Роскачество выявило подделку у 11 производителей сайры из 19. Консервные банки вместо заявленного продукта содержали сардины и дальневосточную сельдь.

Ситуация с консервированной сайрой доказывает оправданность введения цифровой маркировки. Аналогичная есть в молочной отрасли, и нормально работает, — сказал Березнюк.

Эксперт пояснил, что для решения проблем с поддельными консервами нужно создать систему цифровой маркировки и соединить её с уже существующей системой слежения «Меркурий», введённой для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории России.

Дело в том, что система «Меркурий» отслеживает движение сырья до перерабатывающего предприятия, но на самом предприятии могут возникнуть ситуации как с сайрой, когда дорогое сырьё смешивают с более дешёвым или заменяют аналогами.

Было бы хорошо, если бы систему маркировки ввели как можно раньше. Она позволит эту продукцию обелить, — подчеркнул Березнюк.

Ранее сообщалось, что добросовестными производителями сайры оказались «Азбука моря», «Владимирский консервный завод», «Доброфлот», «Капитан Вкусов», «КитБай», «Мамоновский», «5 морей», «Примрыбснаб». В продукции марок «Золотой выбор» и «Исток Идеал 777» сайру подменили тихоокеанской сельдью, а в продукции марок «Море внутри», «Морская миля», «Морские ресурсы», «Морское содружество», «Русский рыбный мир», «Рыбный остров», «Рыбный царь», «Штурвал», Sea miles — сардинами иваси.

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