Цифровое отслеживание обелит сайру: эксперт о борьбе с подделкой консервов

Часть пищевых продуктов в России и даже целые отраслевые направления нужно обелять, заявил управляющий партнёр Agro and Food communications, эксперт по производству продуктов питания Илья Березнюк в беседе с NEWS.ru. Ранее Роскачество выявило подделку у 11 производителей сайры из 19. Консервные банки вместо заявленного продукта содержали сардины и дальневосточную сельдь.

Ситуация с консервированной сайрой доказывает оправданность введения цифровой маркировки. Аналогичная есть в молочной отрасли, и нормально работает, — сказал Березнюк.

Эксперт пояснил, что для решения проблем с поддельными консервами нужно создать систему цифровой маркировки и соединить её с уже существующей системой слежения «Меркурий», введённой для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории России.

Дело в том, что система «Меркурий» отслеживает движение сырья до перерабатывающего предприятия, но на самом предприятии могут возникнуть ситуации как с сайрой, когда дорогое сырьё смешивают с более дешёвым или заменяют аналогами.

Было бы хорошо, если бы систему маркировки ввели как можно раньше. Она позволит эту продукцию обелить, — подчеркнул Березнюк.