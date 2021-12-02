В Роскачестве назвали производителей, подменяющих консервы из сайры

В Роскачестве назвали производителей, подменяющих консервы из сайрыРоскачество попросило Генпрокуратуру решить проблему массовой подделки сайры
Роскачество опубликовало результаты исследования рынка консервированной сайры, поводом для которого стали жалобы со стороны Рыбного союза и крупнейших производителей рыбных консервов. Они подтвердили, что зачастую производители вместо сайры используют более дешёвую тихоокеанскую сельдь и дальневосточные сардины, сообщается на сайте организации.
В результате исследования 19 торговых марок консервов
Как пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин, в последние два года ситуация с промыслом сайры резко ухудшилась, тогда как улов дальневосточной сельди и сардин нарастает. В итоге сайра оказалась дороже сардин более чем в семь раз, что и привело к появлению подделок.
При этом торговые сети продолжают закупать фальсификат: он был найден, в частности, в магазинах сетей «Ашан», «Верный», «Глобус», «Твой дом», «Магнит», а также в интернет-магазине Ozon.ru. По словам экспертов, минимальная цена «настоящей» консервированной сайры составляет 44,4 рубля за 100 граммов, в противном случае речь идёт о подделке.
Роскачество обратилось в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с недобросовестными производителями консервов, пишет РБК. В пресс-службе торговой сети «Глобус»
Ранее о массовой подделке консервов с сайрой на российском рынке сообщил управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов. По его подсчётам, объём поддельных консервов из сайры в российских магазинах может достигать 54%.