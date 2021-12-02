В Роскачестве назвали производителей, подменяющих консервы из сайры

Роскачество опубликовало результаты исследования рынка консервированной сайры, поводом для которого стали жалобы со стороны Рыбного союза и крупнейших производителей рыбных консервов. Они подтвердили, что зачастую производители вместо сайры используют более дешёвую тихоокеанскую сельдь и дальневосточные сардины, сообщается на сайте организации.

В результате исследования 19 торговых марок консервов выяснилось , что сайра присутствует лишь в восьми из них. Добросовестными оказались «Азбука моря», «Владимирский консервный завод», «Доброфлот», «Капитан Вкусов», «КитБай», «Мамоновский», «5 морей», «Примрыбснаб». В продукции марок «Золотой выбор» и «Исток Идеал 777» сайру подменили тихоокеанской сельдью, а в продукции марок «Море внутри», «Морская миля», «Морские ресурсы», «Морское содружество», «Русский рыбный мир», «Рыбный остров», «Рыбный царь», «Штурвал», Sea miles — сардинами иваси.

Как пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин, в последние два года ситуация с промыслом сайры резко ухудшилась, тогда как улов дальневосточной сельди и сардин нарастает. В итоге сайра оказалась дороже сардин более чем в семь раз, что и привело к появлению подделок.

При этом торговые сети продолжают закупать фальсификат: он был найден, в частности, в магазинах сетей «Ашан», «Верный», «Глобус», «Твой дом», «Магнит», а также в интернет-магазине Ozon.ru. По словам экспертов, минимальная цена «настоящей» консервированной сайры составляет 44,4 рубля за 100 граммов, в противном случае речь идёт о подделке.

Роскачество обратилось в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с недобросовестными производителями консервов, пишет РБК. В пресс-службе торговой сети «Глобус» заявили , что консервы из сайры, в которых были выявлены нарушения, перестали поставлять ещё в августе. В сетях «Ашан» и «Магнит» и интернет-магазине Ozon также заявили о снятии фальсификата с продажи. Производители консервов заявили, что исследованная Роскачеством продукция была контрафактной, а её появление объяснили действиями недобросовестных конкурентов.

Ранее о массовой подделке консервов с сайрой на российском рынке сообщил управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов. По его подсчётам, объём поддельных консервов из сайры в российских магазинах может достигать 54%.