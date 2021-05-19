Зампрокурора в Москве выпал из окна

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Москве выпал из окна заместитель прокурора Гагаринского района. Его нашли рядом с жилым домом на Новочеремушкинской улице, сообщает РЕН ТВ.

На данный момент обстоятельства происшествия выясняются, пишет портал

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина выжил после падения, однако его состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион России по футболу среди юношей Зелимхан Пугиев выпал из окна в Москве. По имеющимся данным, спортсмен упал с четвёртого этажа дома на Шелепихинской набережной. Его госпитализировали. Медики диагностировали у Пугиева черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки и внутренних органов.