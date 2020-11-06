Замминистра омского Минздрава Малова подала в отставку после скандала

https://static.news.ru/photo/8a00a174-2020-11eb-9ece-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Малова Фото: bk55.ru

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, отвечавшая за оказание скорой помощи населению, написала заявление об увольнении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После скандала с машинами скорой помощи в Омске, когда две бригады привезли пациентов к зданию регионального Минздрава, губернатор Александр Бурков отстранил от работы Малову. Он назначил нового заместителя министра Александра Ахрамовича.

Анастасия Малова написала заявление на увольнение. Она уйдёт через процедуру, — пояснили РИА Новости в Минздраве региона.

В приёмной министерства отметили, что чиновница находится на рабочем месте и работает в прежнем режиме.

Сразу после инцидента со скорыми в октябре в ведомстве рассказали, что Малова не уволена, а лишь отстранена от работы. Затем появилась информация, что она, будучи отстранённой от работы, присутствовала на встрече экс-министра Ирины Солдатовой с неонатологами как профильный специалист.

27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. Лишь после того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.

После скандала губернатор отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Такое решение было принято из-за неспособности отрасли справиться с ростом числа заразившихся коронавирусом. От руководства Минздрава Омской области глава субъекта потребовал «спуститься на землю», писал NEWS.ru.