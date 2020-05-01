Задержанную в новосибирском аэропорту утку проверили на грипп

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Пик пыления сразу двух мощных аллергенов — берёзы и клёна в Москве придётся на майские праздники. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В Москве сразу два дерева-аллергена — берёза и клён — вступили в активную фазу цветения, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства. При этом будет наблюдаться большая концентрация пыльцы в воздухе,...