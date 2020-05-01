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Задержанную в новосибирском аэропорту утку проверили на грипп

16:55, 01 мая 2020 11
Утка Борислава Утка Борислава Фото: ytkaborya/instagram.com

В аэропорту Новосибирска проверили на гриппа и прочие заболевания утку Бориславу, которую изъяли 27 апреля у пассажиров, вернувшихся из Вьетнама. У хозяев птицы не оказалось ветеринарного разрешения на её ввоз. Бориславу пришлось посадить на карантин.

Тем не менее, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, принято решение оказать содействие владельцам утки, — отметили в Россельхознадзоре по Новосибирской области.

Хозяевам предоставили информацию для оформления отсутствующего разрешения. Животное обследовали ветеринары. Результаты анализов подтвердили, что птица здорова, её передали владельцам.

Ранее NEWS.ru писал о сибирском коте по кличке Мир. Его в феврале 2012 года президент РФ Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Питомца пришлось поместить на изоляцию из-за того, что животным такой породы угрожает коронавирус.

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