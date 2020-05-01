Задержанную в новосибирском аэропорту утку проверили на грипп

В аэропорту Новосибирска проверили на гриппа и прочие заболевания утку Бориславу, которую изъяли 27 апреля у пассажиров, вернувшихся из Вьетнама. У хозяев птицы не оказалось ветеринарного разрешения на её ввоз. Бориславу пришлось посадить на карантин.
Тем не менее, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, принято решение оказать содействие владельцам утки, — отметили в Россельхознадзоре по Новосибирской области.
Хозяевам предоставили информацию для оформления отсутствующего разрешения. Животное обследовали ветеринары. Результаты анализов подтвердили, что птица здорова, её передали владельцам.
Ранее NEWS.ru писал о сибирском коте по кличке Мир. Его в феврале 2012 года президент РФ Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Питомца пришлось поместить на изоляцию из-за того, что животным такой породы угрожает коронавирус.
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