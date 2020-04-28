Подаренный Путиным японскому мэру кот помещён на изоляцию из-за COVID-19

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Грузия получила от Китая 60 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию нового типа. В общей сложности в страну из КНР поступило 52 тонны необходимого в период пандемии медицинского оборудования.

Об этом 29 апреля журналистам сообщила глава Министерства здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Руководитель ведомства лично встречала самолёт из Китая в международном аэропорту Тбилиси. Только что приземлился Boeing,...