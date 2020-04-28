Подаренный Путиным японскому мэру кот помещён на изоляцию из-за COVID-19

Сибирский кот по кличке Мир, подаренный в феврале 2012 года президентом РФ Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, был помещён на изоляцию из-за того, что животным такой породы угрожает коронавирус.
Мы были очень встревожены известиями о том, что в США отмечены случаи заражения домашних котов новым коронавирусом. Поэтому сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем кроме членов нашей семьи, — сказал сам губернатор.
Сатакэ отметил, что кот стал настоящим членом семьи, он прекрасно ладит c другими шестью котами.
Как ранее писал NEWS.ru, россиянка Марьяна Литвинова с мужем некоторое время назад проживала во Вьетнаме. После начала пандемии коронавируса они вернулись в родной Новосибирск, но не одни, а с питомцем — уткой Бориславой. Однако выяснилось, что на ввоз животного нет разрешения от ветеринарного надзора.
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