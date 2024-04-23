Задержание в ЛНР гражданина Украины за шпионаж попало на видео ФСБ опубликовало кадры задержания в ЛНР гражданина Украины за шпионаж

Российские спецслужбы распространили видео задержания гражданина Украины в ЛНР, подозреваемого в шпионаже. Данные украинским кураторам задержанный передавал через Telegram, передает РИА Новости. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ подбегают к остановившемуся на перекрестке автомобилю и производят захват мужчины.

По данным следствия, мужчина собирал и передавал через Telegram украинским кураторам сведения о местах дислокации российских подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции. Уточняется, что задержанный «руководствовался личными мотивами, чтобы помочь ВСУ».