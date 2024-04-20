Подозреваемого в шпионаже украинца задержали на погранпункте Верхний Ларс ФСБ задержала гражданина Украины при попытке пересечь границу в Северной Осетии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу управления ФСБ России по Северной Осетии. Отмечается, что мужчину перехватили на пропускном пункте Верхний Ларс при попытке пересечь российскую границу.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. По версии ФСБ, он собирал и передавал украинским спецслужбам данные о расположении личного состава и военной техники ВС России в зоне проведения военной операции. Как отмечает ведомство, делал он это посредством популярного мессенджера.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники ФСБ ранее задержали москвича, причастного к распространению вредоносного программного обеспечения через Telegram. По данным ведомства, мужчина 1990 года рождения находил покупателей, а затем присылал им файлы, содержащие ПО, ключ активации и поясняющее видео.

До этого стало известно о задержании 12 членов неонацистской организации «Белая Масть» в Крыму в рамках масштабной операции ФСБ и МВД. Лидер группировки 24-летний Михаил Мауров находится в бегах за пределами России.