Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве школьника В Мурманской области задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетнего школьника в Мончегорске (Мурманская область), сообщили в региональном управлении СК РФ. На след злоумышленника правоохранителям удалось выйти благодаря работе следователей и полиции, а ряд экспертиз позволили доказать его вину. Cледствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Благодаря кропотливой работе следователей, криминалистов следственного управления и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) во взаимодействии с сотрудниками полиции установлена причастность местного жителя 1970 года рождения к совершению преступления в отношении 8-летнего мальчика, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 июля 2022 года мужчина, находясь в квартире, где жил рeбенок, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Тело мальчика в этот же день обнаружилa его мать. Дело возбудили по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего вoзраста).

Ранее сообщалось, что насильника из Петербурга нашли по ДНК спустя 26 лет. В 1996 году неизвестный изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте на Муринском проспекте, и тогда дело не раскрыли. Сейчас мужчине 46 лет, он живёт в Петербурге на улице Вербной, за это время несколько раз попадал в поле зрения полиции: он судим по статьям «Изнасилование» и «Кража».