Задержан по подозрению в коррупции директор Приморского океанариума

https://static.news.ru/photo/32477100-c1a3-11ea-a224-fa163e074e61_660.jpg Приморский океанариум Фото: primocean/facebook.com

Руководитель Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами по результатам антикоррупционной проверки, проведённой силами сотрудников океанариума.

В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание С. Е. Логинова, — цитирует представителя учреждения ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что Национальный научный центр морской биологии, в структуру которого входит океанариум, на постоянной основе проводит работу по предупреждению коррупционных правонарушений, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции.

В СК РФ сообщили, что по данным следствия, преступление произошло 30 марта 2020 года, когда Логинов получил два миллиона рублей от предпринимателя за подписание актов приёмки работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения, 8 июля он получил такую же сумму за аналогичные действия, передаёт РИА Новости. В отношении второго участника коррупционной схемы также возбуждено дело за посредничество во взяточничестве.

По предварительным данным, подозреваемая предложила быть посредником от директора коммерческого предприятия, которое должно было выполнять работы по обслуживанию океанариума. Два миллиона рублей были частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта. Уточняется, что всего Логинов рассчитывал получить от подрядчика около девяти миллионов рублей.

Логинов стал директором учреждения в 2018 году. Приморский океанариум расположен на острове Русский, он открылся в сентябре 2016 года и является единственным океанариумом в РФ, входящим в структуру Российской академии наук.

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