Забившие до смерти биатлониста красноярцы получили реальные сроки

В Красноярске суд приговорил к 14,5 года колонии строгого режима сына депутата и его друга за убийство биатлониста Дмитрия Сисигина. Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Сын главы Емельяновского поселкового райсовета депутатов и экс-судьи Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв признаны виновными в избиении своего знакомого в его квартире осенью 2019 года, что вызвало отёк мозга, длительную кому и смерть. При этом они записали видео, где позировали на фоне жертвы. Лица мужчин были в брызгах крови Сисигина, а Шилов корчил рожи, пишет издание.

Центрaльный районный суд принял решение наказать убийц по совокупности статей в виде заключения на cрок 14,5 года каждому. Также с них будет взыскан штраф по гражданскому иску в размере 5 453 791 рубля.

Ранее друзья убитого 14-летнего подростка рассказали, за что его на самом деле убила 16-летняя девушка в Братске Иркутской области. Оказывается, юноша назвал школьницу «дурой», за что и получил смертельный удар ножом.