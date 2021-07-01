«Назвал дурой»: стало известно, за что школьница убила подростка в Братске

Друзья убитого 14-летнего подростка рассказали, за что его на самом деле убила 16-летняя девушка в Братске Иркутской области. Оказывается, юноша назвал школьницу «дурой», за что и получил смертельный удар ножом, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла вечером 30 июня на Театральной площади города. Молодой человек находился в компании друзей, когда к нему подошла школьница. По словам друзей, она позвала подростка «поговорить», беседа переросла в конфликт, закончившийся смертельным ударом.

«Конфликт произошёл из-за того, что Артём назвал Аню, девочку, которая его убила, дурой. Она позвала его поговорить, те отошли, через некоторое время Артём вернулся и попросил вызвать скорую», — рассказал один из друзей убитого мальчика.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемая несовершеннолетняя задержана, с ней проводятся следственные действия. В сопровождении родителей её доставили на место происшествия, где она в точности повторила все свои действия.

Как сообщалось ранее, убийство школьницей обидевшего её подростка в Братске попало в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодые люди стоят посреди улицы и о чём-то спорят.