За сутки в Москве от коронавируса вылечились 803 человека

За прошедшие сутки из столичных больниц выписали ещё 803 человека с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Число москвичей, вылечившихся от этой инфекции, превысило 189 тысяч, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 189 657, — сообщила Ракова.
Как писал NEWS.ru, в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. У всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Общее число смертей от этой инфекции в столице достигло 4572.
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