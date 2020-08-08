За сутки в Москве от коронавируса вылечились 803 человека

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В сентябре в Москве начнёт свою работу социальная гостиница, где горожан с ограниченными возможностями здоровья будут обучать навыкам самостоятельного проживания. Курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, пройдут 216 человек с детским церебральным параличом, аутизмом, нарушением зрения, умственной отсталостью, черепно-мозговой травмой, шизофренией, синдромом Дауна и другими генетическими заболеваниями.

Освободившись от гиперопеки со стороны родителей или персонала интерната, инвалиды мобилизуют свои способности к обучению и в кратчайшие сроки добиваются значительного прогресса вплоть до перехода на сопровождаемое проживание, — сообщает...