За сутки в Москве от COVID-19 скончались 74 человека

За сутки 28–29 ноября в Москве от коронавируса скончались ещё 74 пациента. Сутками ранее от COVID-19 в столице умерли 72 человека, сообщает оперштаб.
По его данным, за сутки в больницы попали 1295 пациентов с коронавирусом. Всего в столице было подтверждено 6798 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 411 пациентов с COVID-19.
Оперштаб отмечает, что среди выявленных за сутки случаев COVID-19 42,8% — это люди от 18 до 45 лет, 30,7% — от 46 до 65 лет.
За последние сутки в России выявлено 26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего от COVID-19 за сутки скончались 459 человек.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что в столице из тех, кого забирают в больницы с коронавирусом, около 10–11% оказываются в реанимационных отделениях.