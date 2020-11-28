За сутки в Москве от COVID-19 скончались 74 человека

https://static.news.ru/photo/bfc36b30-3280-11eb-b973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки 28–29 ноября в Москве от коронавируса скончались ещё 74 пациента. Сутками ранее от COVID-19 в столице умерли 72 человека, сообщает оперштаб.

По его данным, за сутки в больницы попали 1295 пациентов с коронавирусом. Всего в столице было подтверждено 6798 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 411 пациентов с COVID-19.

Оперштаб отмечает, что среди выявленных за сутки случаев COVID-19 42,8% — это люди от 18 до 45 лет, 30,7% — от 46 до 65 лет.

За последние сутки в России выявлено 26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего от COVID-19 за сутки скончались 459 человек.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что в столице из тех, кого забирают в больницы с коронавирусом, около 10–11% оказываются в реанимационных отделениях.