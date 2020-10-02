За сутки в Москве коронавирус выявили у 2884 человек

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За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 2 884 жителей столицы, 896 из них были госпитализированы. Всего в Москве с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 300 613 человек.

По состоянию на 3 октября коронавирус в Москве выявили у 300 613 человек (+2 884 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки после прохождения лечения из московских больниц выписали 1 069 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087. Скончались от коронавируса 5 314 жителя Москвы (+32 за сутки).

Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. Отмечается, что у 27,2% новых заразившихся недуг проходит без клинических симптомов. В оперштабе подчеркнули, что в общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заболели 1 204 502 человека. За последние 24 часа в стране из больниц по выздоровлении были выписаны 5563 пациента с ранее диагностированным заражением. Всего с болезнью справились на данный момент 975 859 граждан России. Кроме того, в течение прошедших суток 174 человека с COVID-19 скончались. Жертвами пандемии в России стал 21 251 пациент.