Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год За год мошенники обманули пятерых жителей Подмосковья на 276 млн рублей

За год мошенники обманули пятерых жителей Московской области более чем на 276 млн рублей, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области. В ведомстве рассказали о самых крупных случаях обмана.

Сообщается, что самым «дорогим» случаем стал обман предпринимательницы в Одинцово на сумму в 153,71 млн рублей — женщина передала аферистам деньги со всех счетов, оформила несколько кредитов, а также продала акции, квартиру и автомобиль. Еще одна девушка из Дмитрова отдала 40 млн рублей за «поступление в МГУ».

Также в пятерку наиболее крупных случаев мошенничества попали пенсионер из Реутова, которому звонили «сотрудники ФСБ», безработная жительница Красногорска и молодой человек из Серпухова, переводивший деньги «сотрудникам военкомата». Они отдали аферистам 33 млн, 25 млн и 24,9 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что наиболее популярными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование для трудоустройства. Чаще всего злоумышленники отправляют клиенту СМС или электронное письмо.