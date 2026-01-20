Атака США на Венесуэлу
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год

За год мошенники обманули пятерых жителей Подмосковья на 276 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За год мошенники обманули пятерых жителей Московской области более чем на 276 млн рублей, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области. В ведомстве рассказали о самых крупных случаях обмана.

Сообщается, что самым «дорогим» случаем стал обман предпринимательницы в Одинцово на сумму в 153,71 млн рублей — женщина передала аферистам деньги со всех счетов, оформила несколько кредитов, а также продала акции, квартиру и автомобиль. Еще одна девушка из Дмитрова отдала 40 млн рублей за «поступление в МГУ».

Также в пятерку наиболее крупных случаев мошенничества попали пенсионер из Реутова, которому звонили «сотрудники ФСБ», безработная жительница Красногорска и молодой человек из Серпухова, переводивший деньги «сотрудникам военкомата». Они отдали аферистам 33 млн, 25 млн и 24,9 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что наиболее популярными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование для трудоустройства. Чаще всего злоумышленники отправляют клиенту СМС или электронное письмо.

Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
