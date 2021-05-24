Юрию Трутневу дают шанс реабилитироваться

Как стало известно, уже 19 июня в ходе второй фазы съезда «Единой России» может быть принято решение о формировании общего предвыборного списка для группы регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. За исключением Якутии и Бурятии. А возглавит этот список полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Формально такой глобальный характер предполагаемого списка объясняется, во-первых, малочисленностью местного населения, которое к тому же неохотно приходит на избирательные участки. А во-вторых, традиционно сдержанным отношением дальневосточников к партиям власти. Всё началось ещё в декабре 1993 году на выборах в первую демократическую Госдуму, когда приходившие из края далёкого, но нашенского предварительные подсчёты итогов голосования ввели новых элитариев, собравшихся на банкет во Дворце съездов, в ступор. Настолько велико было преимущество партии Жириновского.

И вот теперь нынешняя партия власти хотела бы сконцентрировать все ресурсы в одних жёстких руках полпреда. Что на практике должно заодно повысить и ответственность губернаторов, которым придётся отчитываться и за явку, и за результаты непосредственно перед полпредом, не ожидая реакции Москвы. Притом что перед лицом угроз Европейского парламента не признавать легитимность наших парламентских выборов, необходимо провести их максимально открыто. Недаром уже некоторые парламентарии предлагают пригласить в качестве наблюдателей как раз представителей Европейского парламента, самых рьяных наших «доброжелателей».

С другой стороны, такое нововведение, которое обкатывают на Дальнем Востоке, тестируя саму модель объединения, может немало значить для Юрия Трутнева. Не секрет, что победа в Хабаровском крае Сергея Фургала была ему прямом вызовом и отразилась на его общей репутации политического медиатора. Более того, долговременные уличные выступления хабаровчан, недовольных арестом выбранного ими губернатора, также отрицательно сказывались на авторитете Трутнева. Тем более что очень долго против протестующих не применялись никакие силовые акции.

Правда, в некотором смысле Трутнев реабилитировался, вызвав огонь протестов на себя, и полностью выведя из-под такого репутационного удара самого президента. Да и последние губернаторские выборы в округе прошли показательно спокойно. Но проблем в округе хватает да и переломить настроения населения в пользу единороссов до конца не удаётся. Притом что те же хабаровчане, с одной стороны, явно разочарованы позицией Жириновского, его пассивной защитой Фургала. А с другой, многих задел перенос столицы округа из Хабаровска во Владивосток, что выглядит показательной поркой за «неправильное» голосование.

Кроме того, сейчас на подходе принятие двух законопроектов, которые напрямую затронут интересы дальневосточного бизнеса, в том числе и тесно связанного с самим полпредом. Речь идёт о передаче под полную госмонополию поставок за рубежи страны необработанного леса. Контроль над таким экспортом будет передан уже в следующем году Кириллу Дмитриеву— главе РФПИ. И кроме того парламентарии хотят запретить вылов на продажу дельфинов и китов.

Оба новых закона могут серьёзно дать по рукам многим местным воротилам, способным возбудить и общественное мнение, усилить его антиправительственных настрой. Потому-то Трутневу, имеющему значительный опыт усмирения излишних амбиций местных элит, важно будет за счёт концентрации электорального потенциала партии провести выборы в округе так, чтобы в Москве не оставалось сомнений в его эффективности. Тем более что действовать придётся во многом «не благодаря, а вопреки».