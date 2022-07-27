Юрист оценил шансы водителей на компенсацию от властей после потопа в Сочи Юрист Радько усомнился, что пострадавшие от потопа в Сочи водители получат компенсацию

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Автомобили едут по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Сочи

У автомобилистов, чьи машины пострадали во время наводнения в Сочи, очень мало шансов получить компенсацию от властей города, считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он уточнил, что россиянам придется доказывать причастность ответственных ведомств к неправильному содержанию дороги на каждом конкретном участке пути, пишет «Газета.Ru».

То, что администрация неправильно содержала дорогу или ливневую канализацию, придется доказывать, причем применительно к конкретному месту происшествия. Если по документам она соответствует всем ГОСТам, доказать вину властей очень трудно, — пояснил Радько.

Он посоветовал пострадавшим россиянам для начала подать иск к городской администрации и по ходу дела выяснить, кто несет ответственность за организацию движения на конкретном участке дороги, где произошло затопление автомобиля. По словам Радько, также будет необходимо организовать экспертизу системы водоотведения, чтобы выяснить, соответствовала ли она действующим нормам.

Мэр города Алексей Копайгородский ранее сообщил в своём Telegram-канале, что в Сочи объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Отмечается, что из-за разгула стихии пострадали все районы города.

Проливные дожди обрушились на Сочи вечером 23 июля. За час выпало 55 мм осадков, наблюдались колебания воды в реках. Ливни подтопили городские улицы, участки федеральных трасс. Одна женщина погибла — она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.