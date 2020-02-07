https://static.news.ru/photo/08c9c686-49ab-11ea-9a60-fa163e074e61_660.jpgВладимир Путин на совещании с членами правительстваФото: kremlin.ru
Ежемесячные выплаты пособий на детей до семи лет составят на Ямале 8350 рублей. Регион станет первым, закрепившим этот вид помощи на законодательном уровне.
В профильных комитетах согласования уже прошли. Заседание заксобрания состоится сразу же после ежегодного доклада губернатора ЯНАО 7 февраля, — сообщили агентству URA.RU источники в депутатском корпусе.
В заксобрании отказались раньше времени комментировать эту информацию.
Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля обеспечить выплаты семьям пособий на детей от трёх до семи лет. Сама материальная помощь положена с 1 января нынешнего года, а её размер могут увеличить. Особо президент отметил необходимость возможности оформления ежемесячной выплаты через Единый портал государственных и муниципальных услуг и через МФЦ. До 30 ноября правительству и исполнительным властям регионов страны необходимо «провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата».