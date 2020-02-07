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Мать девочки, которую в течение пяти лет не забирают из клиники, подала жалобу на судью Пресненского суда Наталью Каржавину, принявшую решение ограничить права родителей на ребёнка.

Прошу инициировать привлечение федерального судьи Пресненского районного суда Москвы Каржавиной Н. С. к дисциплинарной ответственности за допущенные процессуальные нарушения, — цитирует ТАСС жалобу Татьяны Максимовой в квалификационную коллегию судей. В...