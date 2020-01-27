https://static.news.ru/photo/da6db03a-40ff-11ea-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2020-го обеспечить выплаты семьям пособий на детей от трёх до семи лет. Сама материальная помощь положена с 1 января нынешнего года, а её размер могут увеличить.

Особо президент отметил необходимость возможности оформления ежемесячной выплаты через Единый портал государственных и муниципальных услуг и через МФЦ, говорится на официальном сайте Кремля.

До 30 ноября 2020 года правительству и исполнительным властям регионов страны необходимо «провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата».

Кроме того, Путин поручил кабинету министров пролонгировать действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

Продление действия закона по маткапиталу должно при этом обеспечиваться ежегодной индексацией размера пособия.

15 января в ежегодном послании Федеральному собранию Путин сообщил, что с 2020 года пособие впервые получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей. За второго и последующих — 616 617 рублей. Также государство будет гасить ипотечные кредиты семьям с тремя детьми на сумму 450 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России распорядился сократить сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок его выполнения — до 31 июля.