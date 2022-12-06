Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области Губернатор Старовойт: желтый уровень террористической опасности в Курской области продлен до 21 декабря

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлен еще на 15 суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт. Глава региона также рассказал об отмене занятий в двух школах из-за пожара, вспыхнувшего на аэродроме под Курском во вторник утром.

Сегодня утром провел заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить желтый уровень террористической опасности с 17:00 сегодняшнего дня еще на 15 суток, — написал глава региона.

Из-за пожара на аэродроме под Курском, который вспыхнул утром 6 декабря, в деревне Халино и поселке имени Маршала Жукова отменили школьные занятия, добавил Старовойт. Спасатели продолжают бороться с огнем. Пламя охватило площадь 500 квадратных метров. Предположительно, возгорание произошло в результате атаки беспилотников. СМИ публиковали видео с места. Власти сообщали, что никто не пострадал.

Желтый уровень террористической опасности действует на территории Курской области с 11 апреля. В последний раз его продлевали с 21 ноября до 6 декабря.

В понедельник, 5 декабря, под обстрел со стороны ВСУ попали курские поселки Теткино и Гуево. Старовойт сообщал, что ВСУ выпустили по ним свыше 30 снарядов. Повреждения получили около 20 домов. Обошлось без пострадавших.