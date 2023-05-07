«Выглядел ужасно»: соседи Прилепина рассказали о нем сразу после взрыва Соседи Прилепина рассказали, как вытаскивали его из машины сразу после взрыва

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Захар Прилепин

Покушение на писателя Захара Прилепина взбудоражило тихую деревушку с 15 жителями в лесной глуши в Нижегородской области, где он отдыхал с семьей. Жители деревни Ярки рассказали, как услышали взрыв и как спасали пострадавшего Прилепина, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что после взрыва автомобиля Прилепина в Нижегородской области оцепление появилось около деревни Ярки, на окраине которой прозвучал взрыв. Дом семьи Савельевых находится рядом с местом происшествия. В момент взрыва четверо малолетних детей хозяев играли на втором этаже. Именно они первыми и увидели случившееся.

Я услышала гром. Я посмотрела, а машина уже подлетела. Я увидела, что один человек выпал из машины. И мой папа туда побежал, — рассказала 11-летняя Эля.

Мария Савельева уточнила, что первым к месту трагедии подбежал ее родственник, который вместе с соседями достал Прилепина из автомобиля.

Наш дядя, он как раз у дороги занимался делами, они достали с мужиками. Второй был уже мертв, всмятку, — уточнила женщина.

Она также рассказала, какую помощь Прилепину оказали жители деревни.

Он стонал. Выглядел ужасно. Мы его накрыли одеялом, дали подушку. С лицом все хорошо у него было, но ноги у него... одна нога шевелилась, а вторая — кости все переломанные, — отметилаСавельева.

По ее словам, скорая на месте происшествия появилась через два часа. Затем прилетел вертолет. Когда в него помещали писателя, тот был в сознании и уже с капельницей.

Ранее стало известно, что врачи прооперировали Захара Прилепина, на которого 6 мая было совершено покушение, его здоровью ничего не угрожает. Состояние публициста медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что операция прошла успешно, после нее Прилепин пришел в себя. Однако после хирургического вмешательства писателя ввели в медикаментозный сон для более быстрого восстановления.