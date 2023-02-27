ВСУ заминировали ТЭЦ в Донбассе Мэр Горловки Приходько: ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в эфире Первого канала. По его словам, это единственная оставшаяся в рабочем состоянии теплоэлектроцентраль в регионе. Приходько добавил, что украинские войска планируют взорвать ее при отступлении.

Давайте начнем с канала Северский Донец — Донбасс, который был уничтожен. Первым был подорван третий подъем... И все это продолжается. Сейчас подорваны остальные два подъема — канал выведен из строя. Сейчас не подорвана одна теплоэлектроцентраль, которая снабжает в том числе и часть Славянска, но в основном работает на канал. Но и она заминирована — они это взорвут, — сказал Приходько.

25 февраля Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на очевидцев сообщил, что украинские военные подорвали дамбу Северного ставка в черте Артемовска. По информации канала, вода затопила ряд улиц в городе, в ближайшее время затопление города не прекратится и воды будет больше.

26 февраля пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, в котором говорится, что ВСУ стягивают танки Leopard к окраинам Артемовска. При этом, по данным Пригожина, российские силы еще не сталкивались с зарубежными танками на поле боя.