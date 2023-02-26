Пригожин сообщил, что ВСУ стягивают танки Leopard к окраинам Артемовска

Фото: Christian Charisius/Global Look Press

Пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорится, что ВСУ стягивают танки Leopard к окраинам Артемовска. По данным Пригожина, российские силы еще не сталкивались с зарубежными танками на поле боя.

Пока с «Леопардами» схваток не было, у нас есть информация, что эти танки прибывают в Часов Яр. Но на поле боя мы с ними еще не встречались, — опубликовала пресс-служба голосовое сообщение бизнесмена.

25 февраля Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина, в котором говорится, что силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Ягодное на севере Артемовска. В канале пресс-службы также опубликовано фото бойцов ЧВК на фоне стелы при въезде в село. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

24 февраля пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Берховка. Он находится в семи километрах от Артемовска в Донецкой Народной Республике.