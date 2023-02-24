Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта близ Артемовска Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Берховку

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Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, в котором говорится, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Берховка. Он находится в семи километрах от Артемовска в Донецкой Народной Республике. Информацию о взятии Берховки представители Министерства обороны РФ не комментировали.

Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют Берховку, — говорится в сообщении.

Населенный пункт располагается к северо-западу от Артемовска. Он находится недалеко от Парасковиевки, о взятии которой Пригожин говорил неделю назад. Артемовск же является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе. Город находится на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее Пригожин отмечал, что ЧВК «Вагнер» не имеет никакого отношения к Вооруженным силам России. В его сообщении подчеркивалось, что ЧВК действует по всему миру и продолжит свою работу в таком же ключе.

Таким образом предприниматель опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил, что вагнеровцы официально вошли в состав армии России и «стали прямым инструментом РФ для совершения преступлений и сеяния хаоса».