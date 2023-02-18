Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» будет действовать по всему миру Пригожин опроверг связь ЧВК «Вагнер» с армией России

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Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорится, что ЧВК «Вагнер» не имеют никакого отношения к Вооруженным силам России. В сообщении подчеркивается, что ЧВК действует по всему миру и продолжит свою работу в таком же ключе. Таким образом предприниматель опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что вагнеровцы официально вошли в состав армии России и «стали прямым инструментом РФ для совершения преступлений и сеяния хаоса».

«ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру, — приводит компания слова бизнесмена.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Франция хочет значительно расширить санкции Евросоюза против ЧВК «Вагнер» в десятом пакете антироссийских запретительных мер.

6 февраля Верховная рада Украины приняла постановление о признании ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. За это проголосовали 333 депутата Рады. Депутат Ярослав Железняк добавил, что было принято постановление о признании всех российских ЧВК террористическими организациями — за это решение отдали голоса 336 парламентариев.