Пригожин заявил о взятии поселка около Артемовска Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Ягодное на севере Артемовска

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Пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорится, что силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Ягодное на севере Артемовска. В канале пресс-службы также опубликовано фото бойцов ЧВК на фоне стелы при въезде в село. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

В 19:00 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное, — сообщил Пригожин.

24 февраля пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Берховка. Он находится в семи километрах от Артемовска в Донецкой Народной Республике. Информацию о взятии Берховки представители Министерства обороны РФ не комментировали.

Ранее Пригожин отмечал, что ЧВК «Вагнер» не имеет никакого отношения к Вооруженным силам России. В его сообщении подчеркивалось, что ЧВК действует по всему миру и продолжит свою работу в таком же ключе.