ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР Представительство ДНР: украинские военные за сутки 48 раз обстреляли Донбасс

Фото: МО Украины

Украинские войска 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики в субботу, 29 апреля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При этом было выпущено 237 боеприпасов.

За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Противник совершил обстрелы, выпустив 237 единиц различных боеприпасов, — говорится в сообщении.

Под огнем украинских войск оказались несколько населенных пунктов, включая Горловку, Верхнеторецкое, Ясиноватую и Донецк. Известно о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой.