ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по пионерлагерю в Херсонской области Сальдо: ВСУ запустили три ракеты Storm Shadow по пионерлагерю в Херсонской области

Фото: mbda-systems.com

Украинские военные запустили три ракеты Storm Shadow по территории детского пионерлагеря в городе Геническе Херсонской области, сообщил в Telegram врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, один из снарядов был сбит силами противовоздушной обороны, два других попали по гражданским объектам. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, — написал Сальдо.

Накануне врио губернатора Запорожской области сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил, что из Херсонской области было эвакуировано более четырех тысяч человек. Он отметил, что эвакуированных пока меньше, чем развернутых мест для их размещения.