ВСУ ударили по российскому региону почти 50 раз

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, только за прошедшие сутки в небе над регионом сбили 44 беспилотных летательных аппарата, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. Из них пять сбросили взрывные устройства. Кроме того, противник применил артиллерию по отселенным районам региона 49 раз.
Всего в период с 09:00 часов 13 января до 07:00 часов 14 января сбито 44 беспилотника различных типов. 49 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств, — говорится в сообщении.
Как уточнил Хинштейн, в результате ударов ВСУ в двух приграничных районах Курской области зафиксированы повреждения. В частности, в селе Белица и в селе Крупец разрушены частные дома. Глава региона пообещал оказать владельцам помощь в восстановлении.
Ранее сразу четыре района Курской области остались без электроснабжения после удара беспилотного летательного аппарата. По словам Хинштейна, целью атаки стал энергетический объект в Хомутовском районе.