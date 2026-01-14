ВСУ ударили по российскому региону почти 50 раз

ВСУ ударили по российскому региону почти 50 раз Средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника над Курской областью

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, только за прошедшие сутки в небе над регионом сбили 44 беспилотных летательных аппарата, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. Из них пять сбросили взрывные устройства. Кроме того, противник применил артиллерию по отселенным районам региона 49 раз.

Всего в период с 09:00 часов 13 января до 07:00 часов 14 января сбито 44 беспилотника различных типов. 49 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств, — говорится в сообщении.

Как уточнил Хинштейн, в результате ударов ВСУ в двух приграничных районах Курской области зафиксированы повреждения. В частности, в селе Белица и в селе Крупец разрушены частные дома. Глава региона пообещал оказать владельцам помощь в восстановлении.

Ранее сразу четыре района Курской области остались без электроснабжения после удара беспилотного летательного аппарата. По словам Хинштейна, целью атаки стал энергетический объект в Хомутовском районе.