ВСУ открыли огонь по Белгородской области ВСУ обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под обстрел попало село Пороз Грайворонского городского округа. В результате атаки никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: осколками посечены фасады, крыши, заборы и один автомобиль, — уточнил Гладков.

На место происшествия выехала специальная комиссия, добавил губернатор. Она обследует разрушения и даст оценку нанесенному ущербу.

Накануне украинские военные вплотную подошли к российской границе и атаковали село Красный Хутор в Белгородской области с помощью снайперских винтовок. Telegram-канал SHOT пишет, что трое бойцов ВСУ попытались завязать бой у села, выстрелив не менее десяти раз. После этого украинские военные обстреляли село 116 боеприпасами из 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя». Пограничникам удалось отразить атаку и откинуть ВСУ от российской границы. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.