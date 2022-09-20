ВСУ обстреляли село Волфино в Курской области Глава Курской области Старовойт: ВСУ выпустили по селу Волфино не менее шести снарядов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Последствия обстрела. Архивное фото

Вооруженные силы Украины обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако он отметил, что один из снарядов угодил в огород, где работала 60-летняя местная жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу.

Сегодня ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. Зафиксировано не менее 6 прилетов. Разрушений нет, — написал Старовойт.

Также, по его словам, идет обстрел поселка Теткино. Сработала система оповещения, граждане находятся в укрытии, добавил глава региона.

Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман ранее сообщил об обстреле пограничного пункта пропуска «Крупец». По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Лисман добавил, что эвакуация людей не понадобилась. Также глава района напомнил, что украинские военные регулярно наносят удары по этому пограничному пункту.

В Курской области в настоящее время введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который действует до 22 сентября. В регион направлены дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.