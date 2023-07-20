ВСУ обстреляли село под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли село Смородино в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска обстреляли село Смородино. По его словам, никто не пострадал. Получили повреждения несколько домов и объекты инфраструктуры.

ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши, — написал глава региона.

Он добавил, что осколками снарядов повреждено одно из помещений сельскохозяйственного предприятия, а также газо- и электроснабжение. По словам Гладкова, аварийные службы уже работают над устранением последствий обстрела.

Ранее белгородский губернатор рассказал, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли регион более 80 раз. Среди местных жителей пострадавших нет. В ряде районов в результате атак наблюдаются перебои с электроснабжением.

Накануне он также сообщал о массированных обстрелах ВСУ населенных пунктов области. По словам Гладкова, украинские военные выпустили более трех десятков снарядов. При этом пострадали пять человек, они получили осколочные ранения.