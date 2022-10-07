ВСУ обстреляли район Херсона ракетами HIMARS Четыре человека в Херсоне погибли после обстрела со стороны ВСУ

Фото: US Army

Экстренные службы сообщили, что ВСУ ударили по Херсону ракетами HIMARS. Снаряд попал в гражданский автобус, четыре мирных жителя погибли. Еще трое человек получили ранения, передает ТАСС. Днем ранее украинская сторона обстреляла Антоновский мост в Херсоне, никто не пострадал.

В 07:05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус. Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжелые ранения, — заявили представители местных экстренных служб.

Приведенное количество жертв и пострадавших является предварительным. В настоящий момент спасатели продолжают эвакуировать людей.

4 октября ВСУ нанесли удар из HIMARS по Антоновскому мосту. В район моста попали три ракеты, еще три ракеты были сбиты ПВО.

На следующий день был нанесен ракетный удар по гостинице в центре Херсона, о чем сообщалось в Telegram-канале службы ГО и ЧС области.