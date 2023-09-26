ВСУ обстреляли населенный пункт в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли окраину поселка Задорожный Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли окраину поселка Задорожный в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадавших нет.

Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Он отметил, что на месте происшествия повреждена линия электропередач, жители поселка частично остаются без света. Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные бригады начнут устранять последствия атаки.

Ранее Гладков сообщал, что украинские военные выпустили несколько снарядов по территории промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области. При этом одна работница завода получила осколочные ранения при ударе. Женщина была госпитализирована. Также он отметил, что украинские военные повредили несколько цехов на территории предприятия. На месте нападения работают экстренные службы.

25 сентября украинские военные уже наносили удары по Шебекино. Как заявлял Гладков, в результате обстрелов пострадала местная жительница, находившаяся в салоне авто, когда один из снарядов ударил по дороге. Пострадавшая получила контузию. Также он сообщил о повреждении линии электропередачи.