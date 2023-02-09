ВСУ обстреляли школу в Муроме Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Муром под Белгородом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные обстреляли село Муром, находящееся на границе с Харьковской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки пострадали здания школы и Дома культуры. Жертв и раненых нет.

Сегодня под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением. Подомовый обход территории продолжается. Оперативные службы находятся на месте, — написал Гладков.

4 февраля в Белгородской области ввели бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. В обращении, опубликованном в социальных сетях, губернатор указал, что ограничения будут сниматься сразу после улучшения обстановки.

6 февраля Гладков сообщил, что при обстреле со стороны Украины в Валуйском горокруге погибла женщина. Он добавил, что оперативная обстановка остается сложной, власти вместе с Минобороны принимают все необходимые меры. Под удар попало село Казинка, погибшей было 70 лет.

5 февраля Гладков рассказал, что в Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила две вражеские ракеты.