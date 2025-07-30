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30 июля 2025 в 12:24

ВСУ обстреляли левый берег Днепра

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные за день провели 68 артиллерийских обстрелов населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что под огонь попали девять населенных пунктов — Алешки, Каховка, Новая Каховка, Абрикосовка, Васильевка, Григорьевка, Днепряны, Малая Лепетиха, Старая Маячка.

В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 28 обстрелов со стороны украинской армии были проведены ночью, — сказано в сообщении.

Ранее оператор FPV-дрона Южной группировки российских войск поразил украинский наземный беспилотник на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. На кадрах видно, как управляемая роботизированная тележка украинской армии выехала на выполнение боевой задачи.

До этого сообщалось, что расчет российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» ликвидировал замаскированный украинский танк в Днепропетровской области. Цель была обнаружена в районе села Новониколаевка. Танк ВСУ скрывался в лесополосе, но был выявлен с помощью воздушной разведки.

СВО
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Херсонская область
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