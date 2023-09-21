ВСУ обстреляли из танка село в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли из танка Чаусовское сельское поселение в Погарском районе Брянской области, сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок. По его словам, которые приводит РИА Новости, пострадало имущество граждан, введен режим ЧС.

Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц, — сказал Цыганок.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз не смог подтвердить Daily Storm информацию об обстреле села. По его словам, у него нет данных на этот счет.

Нет данных. Когда это было, сегодня, что ли? Не было сегодня такого. По крайней мере, я сейчас по городу езжу и до этого [ездил], — сказал глава региона.

Также он опроверг информацию об ударе в самом Чаусовском сельском поселении.

Погарский район периодически попадает под обстрелы со стороны Украины. Утром 20 сентября ВСУ выпустили пять снарядов из танка по селу Случовск, который находится в 1,1 км от границы. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.