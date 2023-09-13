ВСУ обстреляли детский сад и дом престарелых в Белгородской области Mash: ВСУ обстреляли детский сад и дом престарелых в Уразово под Белгородом

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщает, что украинские военные обстреляли детский сад и дом престарелых в поселке Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. По информации канала, в результате удара никто не пострадал. Информацию о повреждениях в двух соцобъектах в поселке подтвердил в Telegram белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах — выбиты окна. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, — написал глава региона.

По данным Mash, ВСУ запустили по Белгородской области ракеты из РСЗО около 09:30. Утверждается, что в результате удара в доме престарелых были повреждены окна и металлические ворота, в момент прилета в здании находились 44 пенсионера и 40 сотрудников. Источник канала также рассказал, что в результате обстрела детского сада № 2 были разбиты несколько стекол и повреждена крыша, людей на территории дошкольного предприятия не было.

Ранее Гладков сообщал, что в Валуйском городском округе сработала система ПВО и был сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.