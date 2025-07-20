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20 июля 2025 в 07:52

ВСУ несут большие потери на одном из ключевых направлений

Балицкий: ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины продолжают нести существенные потери на Запорожском участке фронта, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости. По его словам, речь идет как о потере живой силы, так и техники.

У противника большие потери как в живой силе, так и в технике. Наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, выталкивая противника, — сообщил глава региона.

Запорожская область, вошедшая в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, остается зоной активных боевых действий. В настоящее время российские силы контролируют свыше 70% территории региона, включая временную административную столицу — город Мелитополь. Украинские формирования продолжают удерживать часть области, включая город Запорожье, регулярно обстреливая населенные пункты.

Ранее сообщалось, что украинское командование создало систему блокпостов и заградительных отрядов вокруг Купянска Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко указал, что такие меры направлены на сокращение случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Особенно сложно тем мобилизованным, кто был направлен в Купянск против своей воли.

Евгений Балицкий
Запорожская область
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ВСУ
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