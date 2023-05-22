ВСУ нанесли сильнейший удар по Новой Каховке из HIMARS СК сообщил о сильнейшем ударе ВСУ по Новой Каховке из HIMARS

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Украинские военные нанесли сильнейший удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Новой Каховке, сообщил представитель Управления Следственного комитета по Херсонской области. О пострадавших в ведомстве не уточнили. Обломки снарядов будут направлены на судебно-баллистическую экспертизу для выяснения деталей обстрела и типа ракетного комплекса.

Один из сильнейших ракетных ударов зафиксирован на территории города Новая Каховка Херсонской области. Удар, который нанесен вооруженными формированиями Украины. <...> Проводится осмотр места происшествия, собираются осколки ракеты, которые будут направлены на экспертизу, — сказали в СК.

19 мая глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной. По его словам, ВСУ получили данные о его местонахождении, после чего по этому месту были нанесены два ракетных удара. Леонтьев подчеркнул, что украинская сторона получила неверную информацию о месте его пребывания и поэтому он не пострадал.