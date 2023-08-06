ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма Аксенов: ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма

Фото: t.me/SALDO_VGA

ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет.

Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет. Временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск, — написал он.

Врил губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту и другим путепроводам. Жертв и пострадавших не было зафиксировано.

Дорога через Чонгар считается кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к Южному фронту, где сейчас идут боевые действия. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, автомобильное сообщение с Крымом не прервалось — было организовано временное движение по резервному маршруту.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 24 июня сообщил, что Чонгарский мост открыли после ремонта. Он поблагодарил строителей за быструю работу и выразил признательность Министерству строительства «за огромную поддержку и организацию ремонта».