Появились подробности скандала с раздеванием учеников перед ЕГЭ в Чувашии Ученица из Чувашии: школьников заставили показывать белье перед ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чувашии школьников заставляли раздеваться и показывать нижнее белье, чтобы их допустили к ЕГЭ, рассказала ученица из села Яльчики. В беседе с NEWS.ru она отметила, что общалась с ребятами из выпускного класса. Те, по ее словам, рассказали, что их заставляли поднимать рубашки. Из-за этого у некоторых девочек началась паническая атака, уточнила школьница.

Я учусь в этой школе и общаюсь с ребятами из выпускного класса. Они рассказали, что их охрана заставляла поднимать рубашки и показывать белье, чтобы их допустили к экзамену. Некоторые девочки перепугались и даже расплакались там из-за этого, у них прямо паническая атака началась, — пояснила ученица.

По ее словам, выпускников также сопровождали в туалет и требовали там не задерживаться. Как отметила собеседница издания, школьники пожаловались родителям на произошедшее, а те написали жалобу.

Потом они рассказали обо всем родителям, и те написали жалобу. Директор школы тоже подтвердила, что это было, — заключила девочка.

Директор школы № 11 в Воронеже Лариса Хопрова ранее написала заявление об увольнении после скандала с досмотром девушек перед ЕГЭ. Решение покинуть пост было принято ею по собственному желанию.