Все школы Астрахани переведут на дистанционку из-за свиного гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школы в Астрахани с 14 декабря будут переведены на дистанционное обучение из-за свиного гриппа. На сегодня образовательный процесс в областном центре приостановлен на 10 дней, до 23 декабря, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

Он отметил, что этот достаточно агрессивный вирус не фиксировали в области более 10 лет.

Чтобы не рисковать здоровьем наших детей, на проведенной сегодня санитарно-противоэпидемиологической комиссии приняли решение с 14 декабря перевести все школы Астрахани на дистанционное обучение, — написал астраханский губернатор.

Приостановка очного обучения коснулась и тех школ, которые ранее ушли на дистанционку. Муниципалитетам дано право принимать подобные решения самостоятельно, так как в районах области заболеваемость свиным гриппом не так высока.

Ранее Роспотребнадзор заявил о выявлении свиного гриппа в 82 регионах. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%, при этом от гриппа привиты более 74 млн человек, или около 52% численности населения РФ.