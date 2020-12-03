Врио главы Дагестана перевели в больницу в Москве

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Временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова, заразившегося коронавирусом, перевели в одну из столичных больниц. Соответствующее решение было принято консилиумом местных и московских врачей.

Состояние Меликова оценивается как удовлетворительное. Он продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.

Руководитель республики находится в постоянной связи с коллегами, рассматривает документы в соответствии с нормативными параметрами, принимает ключевые решения, держа важные вопросы на контроле, — рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Коронавирус у Меликова был выявлен в конце ноября. Первоначально он ушёл в самоизоляцию, а затем был госпитализирован.

За время пандемии в Дагестане зафиксировано 19,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в республике стали 977 человек, выздоровели 17,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 обнаружили у главы Счётной палаты Алексея Кудрина. В настоящее время он находится в самоизоляции и проходит лечение. По словам чиновника, чувствует он себя «сносно».