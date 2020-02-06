https://static.news.ru/photo/7a2f2482-48fd-11ea-991b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Группу московских медиков из онкодиспансера задержали за хищение лекарственных препаратов на сумму более 100 млн рублей. Украденное они реализовывали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

Руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчётную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе обысков было обнаружено и изъято около 3,5 тыс. упаковок медикаментов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге мошенники пытались снять со счетов 50-летнего москвича, умершего в 2019 году, 580 млн рублей. Они подделали документы, представились наследниками, но их оперативно задержали полицейские. Махинацию устроили житель Башкортостана, сотрудник службы безопасности петербургского банка и сочинец, уже находящийся в розыске за кражу. В банке поддельные документы выявили быстро и обратились в полицию. На преступников завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».